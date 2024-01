MN - Milan-Roma: sold-out e superato il milione di tifosi a San Siro

Il Milan si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma, reduce dalla sconfitta nel Derby contro la Lazio con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Anche i rossoneri, dopo tre vittorie consecutive con Sassuolo, Cagliari e Empoli, sono caduti nuovamente in un'altra sconfitta nella gara interna di Coppa contro l'Atalanta.

Si parla proprio della sfida contro i giallorossi, con Milan e Roma scenderanno in campo per la 20esima giornata di Serie A davanti al sold-out di San Siro. Con questo risultato, i rossoneri sfondano il muro del milione di spettatori in questa stagione a San Siro, considerate tutte le competizioni.