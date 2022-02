MN - Milan-Samp: già venduti oltre 25 mila biglietti, si va verso il sold out

Dopo la vittoria nel derby, c'è grande entusiasmo in casa rossonera come testimonia anche la corsa al biglietto per il prossimo match di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica alle 12.30 a San Siro: per questa sfida sono infatti già stati venduti oltre 25 mila tagliandi (solo ieri più di 3500, molti settori sono già esauriti) e si va verso il tutto esaurito (la capienza massima sarà del 50%, quindi i biglietti a disposizione sono circa 37 mila).