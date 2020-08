MN - Milan, si lavora all’organizzazione di 2-3 amichevoli a inizio settembre

Il Milan sta lavorando per organizzare 2-3 amichevoli a inizio settembre, una decina di giorni dopo l’avvio della stagione con il raduno del 24 agosto. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da MilanNews.it si starebbe ragionando anche su un’amichevole contro il Monza, la squadra di Berlusconi e Galliani, ma nulla è stato ancora ufficializzato. Inoltre il club rossonero potrebbe anche affrontare un match amichevole di livello più alto con una squadra internazionale (Covid permettendo), prima di dedicarsi ai preliminari di Europa League. Lavori in corso per organizzare partite che saranno utili a mister Pioli per testare il gruppo prima dell’avvio della nuova stagione.

di Antonio Vitiello