MN - Milan-Slavia Praga, a San Siro 59.325 spettatori per 2.184.152,38€ d'incasso

Per Milan-Slavia Praga, sfida valida per l'andata degli Ottavi di finale di Europa League, gli spettatori presenti a San Siro sono 59.325, per un totale di 2.184.152,38 euro di incasso totale.

Rossoneri in vantaggio per 3-1 grazie ai gol di Giroud, ReiJnders e Loftus-Cheek. Gli ospiti avevano trovato momentaneamente il pareggio con Douděra con una conclusizione incredibile da fuori; ci hanno pensato poi Tijjani, con una botta da fuori, e Loftus a riportare il Milan davanti. Cechi in dieci uomini dal minuto 26 per un grave fallo di gioco di Diouf su Pulisic.

