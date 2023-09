MN - Milan-Verona, minuto di silenzio e rossoneri con il lutto al braccio in ricordo di Lodetti

In seguito alla scomparsa odierna di Giovanni Lodetti, aveva 81 anni, in occasione della partita di Serie A di domani pomeriggio tra Milan ed Hellas Verona, verrà osservato un minuto di silenzio con foto sul maxi schermo dello stadio in ricordo dell'ex centrocampista. I rossoneri inoltre giocheranno con il lutto al braccio.