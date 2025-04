MN - Milan vittima del passato? Orlandini: "Sta diventando un macigno"

Atalanta e Inter in pochi giorni per il Milan: in ballo le speranze europee dei rossoneri, rivitalizzati dopo il successo di Udine ma che ora devono provare a dare una continuità mai trovata in questa stagione. Ne abbiamo parlato con un triplo ex come Pierluigi Orlandini, che oggi si occupa delle società affiliate al Monza. In esclusiva per MilanNews.it.

Pierluigi Orlandini, sorpreso dalle difficoltà attuali di questo Milan?

"In generale giocare nel Milan non è facile, se poi si vive una stagione negativa torna subito il passato glorioso e si scomodano i paragoni. Il fatto è che i periodi storici cambiano e cambiano le persone. Vero che il Milan resta, ma le società le fanno le persone. E non ci sono più quelle che c'erano prima".

Credi che il Milan sia in un certo senso vittima del suo passato?

"Credo che stia diventando un macigno. Ed è da lì che il Milan deve riavvolgere i nastro e ripartire. Sono cambiate le persone che lo gestiscono, i giocatori che ci giocano. È cambiato in generale il calcio in Italia, dove peraltro si è creato un gap enorme rispetto alle squadre straniere e mi riferisco anche alle infrastrutture e agli introiti".