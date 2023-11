MN - Milanello, personalizzato per alcuni infortunati ma buone notizie da Bennacer

Quest'oggi sono ripartiti gli allenamenti a Milanello, agli ordini di Stefano Pioli. Come ha appreso la redazione di MilanNews.it sono diversi i giocatori rossoneri infortunati che hanno sostenuto una sessione personalizzata: è il caso in particolare di Kjaer, Calabria, Pulisic e Loftus-Cheek. Tutti al lavoro in questa pausa per ritrovare la condizione ideale. Buone notizie invece dal fronte Ismael Bennacer, confermata l'indiscrezione di Sky secondo cui l'algerino ha svolto la prima parte di allenamento (riscaldamento e torello) sul campo con i compagni per poi continuare con una seduta personalizzata. Il resto del gruppo ha giocato una partitella con l'under 18 rossonera.

di Antonio Vitiello