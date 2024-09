MN - Milosevic e l'aneddoto su Pavlovic: "Dopo l'affare saltato con la Lazio tornò a Belgrado e mezz'ora dopo era già ad allenarsi"

vedi letture

Strahinja Pavlovic è fin qui la vera nota positiva del Milan dopo le prime tre giornate di campionato. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato Savo Milosevic, vecchia conoscenza della Serie A che ha valorizzato proprio il centrale difensivo al Partizan, impiegandolo con continuità nonostante la giovane età. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Ci racconta un aneddoto? "Era della Lazio, praticamente. A un certo punto il direttore mi chiama e mi fa: non si fa il contratto perché è stato trovato un problema al cuore, quindi non ha superato le visite mediche. È atterrato all'aeroporto di Belgrado alle 16. Mezz'ora dopo era al campo d'allenamento del Partizan, come nulla fosse. Non ci potevo credere nemmeno io, perché un trasferimento così importante che è sfumato così in condizioni normali sarebbe traumatico per un giovane calciatore, soprattutto perché gli avevano detto che aveva un problema al cuore. Insomma, una cosa forte. Lui come niente fosse era già concentrato sul Partizan ad allenarsi".