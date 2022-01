MN - Mpasinkatu: "Diallo pista non percorribile. Faivre è un giovane di qualità"

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo Malu Mpasinkatu per parlare anche di calciomercato, che inizia oggi. Parlando di Abdou Diallo del PSG e di Romain Faivre del Brest, Mpasinkatu ha dichiarato: “La gente dimentica che Diallo è anche lui è in Coppa d’Africa come Ballo-Touré, perciò non la vedo fattibile come situazione. Faivre è un giocatore giovane e di qualità che può fare bene al Milan. In Francia quando uno è forte lo buttano subito in campo senza guardare troppo la carta d’identità. Non fanno tanti discorsi che magari facciamo noi qui in Italia”.