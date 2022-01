MN - Mpasinkatu: "I valori aggiunti del Milan si chiamano Pioli, Maldini e Massara"

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Malu Mpasinkatu. Con lui abbiamo parlato di mercato, ma anche della lotta scudetto che vede coinvolte Milan e Inter. A proposito di ciò e di come lavora la parte sportiva rossonera, Mpasinkatu ha detto: “Per lo scudetto c’è lotta. L’Inter di Inzaghi sta facendo delle ottime prestazioni, però lo scudetto è tutto da vincere ancora. Il Milan cercherà di fare tutto il possibile per scucire il titolo ai cugini, non sarà facile ma ci proverà. Questa è sarà una bella lotta. Fra l’altro il derby è il 6 febbraio, dopo la sosta di fine mese, e capita in un periodo dove l’Inter affronterà anche il Napoli e poi subito dopo il Liverpool in Champions League. Bisogna considerare anche questo. Chiudo dicendo che il valore aggiunto del Milan sono Pioli e la dirigenza. Quest’ultima lavora sempre sotto traccia senza mettere in piazza gli obiettivi che si prefissa. È un modus operandi intelligente e pratico che Maldini e Massara utilizzano”.