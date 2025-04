MN - Nel pomeriggio nuovi esami clinici per Maignan dopo lo scontro di Udine

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nel pomeriggio di oggi Mike Maignan sosterrà nuovi esami clinici necessari per confermare la negatività emersa dai primi controlli post scontro con Jimenez in Udinese-Milan. Se tutto andrà come previsto, il portiere francese sarà regolarmente a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida di Pasqua contro l'Atalanta dopo aver osservato una settimana piena di riposo come regolamento dal rientro in campo post trauma cranico.

Maignan ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni

Il francese, con la sua solita ironia, ha ringraziato i tifosi per i tanti messaggi di vicinanza e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Il lato positivo dell'essere testardi è che si ha la testa dura... Va tutto bene, grazie a Dio. Grazie per i vostri messaggi! Lo apprezzo molto".