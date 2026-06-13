MN - Nicolodi sorpreso: “Interesse Milan per Krösche? Strano, ha un contratto e ci vogliono tanti soldi per prenderlo”
La voce della Bundesliga in Italia Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Krösche, Glasner, Rangnick e non solo.
Markus Krösche è uno dei nomi che il Milan starebbe monitorando per il ruolo di direttore tecnico (o sportivo) dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Di questo profilo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che la Bundesliga la segue da molto vicino, ovvero il collega Pietro Nicolodi di Sky Sport.
Cosa ne pensa dell'interesse del Milan?
"Mi sembra strano, anche perché è piuttosto bloccato a livello contrattuale. Non so quanti soldi abbiano, ma ci vogliono tanti sold. Però vale tutto, basta che si tirano fuori i soldi".
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