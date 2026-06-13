Niente Milan per Rangnick. Moretto: "I rossoneri hanno ritenuto che il suo modo di lavorare non fosse quello giusto per il club"

vedi letture

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha raccontato perchè è saltato l'arrivo al Milan di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato perchè è saltato l'arrivo di Ralf Rangnick al Milan: "Dopo settimane di voci c'è stato uno scossone importante. Avevamo detto che venerdì sarebbe stata una giornata importante e infatti è arrivato il no di Ralf Rangnick alla possibilità di entrare nel club rossonero. C'era una deadline, il tedesco voleva capire se il Milan avrebbe accettato le sue condizioni prima che l'Austria iniziasse il Mondiale. Questa risposta non è arrivata e quindi ora Rangnick ha la possibilità di rinnovare con l'Austria.

C'era questa deadline e il Milan non si è fatto più vivo, i dialoghi tra le parti si sono interrotti completamente. Rangnick aveva spiegato al Diavolo il suo modo di lavorare, il Milan doveva capire se accettare o meno questo modo di lavorare. Il Milan non ha deciso di fare altre scelte e di andare su altri profili. Diciamo che le parti non si sono trovate: Rangnick ha un certo modus operandi e il Milan ha pensato che questo modo di lavorare non fosse quello giusto per il club rossonero. C'era una deadine ed è scaduta ieri, venerdì 12 giugno".