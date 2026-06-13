Moretto: "Krosche è affascinato dal Milan. Due nomi per la panchina: Amorim e Jaissle"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato che il primo nome per la dirigenza del Milan è quello di Krosche. Due nomi per la panchina

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro della dirigenza e della panchina del Milan: "Inizia a schiarirsi un po' il riassetto societario del Milan. Il primo nome per la dirigenza è quello di Marcus Krosche, attuale ds dell'Eintracht Francoforte. Come profilo è ideale per RedBird. Krosche è affascinato dal Milan, ci sono delle trattative in corso. E' il primo nome per prendere in mano la parte sportiva del Milan, tanto che potrebbe entrare nel club come direttore tecnico e non solo come direttore sportivo. Ci sono discorsi avanzati tra le parti.

Per quanto riguarda la panchina, i due nomi forti sono quelli di Amorim e Jaissle. Da un punto di vista economico e di fattibilità il portoghese è quello più accessibile. Oliver Glasner ha invece perso quota e anche molto".