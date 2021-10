MN - Nosotti: "Se Kessie rinnoverà sarà un bene, Ibra è importantissimo"

Marco Nosotti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando le vicende legati ai rinnovi di Kessié e Ibrahimovic: “Non so come finirà la vicenda di Kessié ma credo che il Milan debba mantenere una propria linea. Se rinnoverà sarà chiaramente un bene per il Milan, ma è anche liberissimo di non rinnovare. Per quanto riguarda Ibra si dovrà fare un’analisi costi benefici. Zlatan è importantissimo, è un uomo squadra che tiene unito il gruppo ma è anche un grande giocatore. Bisognerà valutare quanto lo potrai tenere in base a quanto ti potrà ancora dare”.