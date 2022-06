MN - Novellino: "Pioli ha dato al Milan la giusta tranquillità che serve per vincere"

MilanNews.it

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Walter Novellino, ex giocatore del Milan ed ex allenatore, fra le altre, di Sampdoria, Napoli e Torino. Con lui abbiamo parlato dello scudetto vinto dal Milan e del fatto che lui fosse convinto già da novembre che i rossoneri avrebbero vinto il titolo. A tale proposito Novellino ha detto: “L’entusiasmo che c’era intorno alla squadra mi faceva pensare già mesi fa che il Milan avrebbe vinto lo scudetto. E poi avevo capito che mister Pioli sarebbe stato in grado di trasmettere fino in fondo ai giocatori il suo credo, il suo modo di interpretare il calcio. Pioli ha dato al gruppo tranquillità e serenità".