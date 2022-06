MN - Novellino su Ibrahimovic: "È stato determinante dentro e fuori dal campo"

MilanNews.it

Walter Novellino, allenatore, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Ibrahimovic: "Ibrahimovic secondo me è stato importante perché è un giocatore fondamentale, sia in campo che fuori. Ibra ha inciso tanto nello spogliatoio perché a volte non conta solo fare gol. Quando un giovane era in difficoltà lui lo ha aiutato. Per me lo svedese è stato determinante anche in questo modo”.