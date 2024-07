MN - Nuova stagione, nuovi numeri di maglia: da Adli a Florenzi, le novità

vedi letture

L'inizio della nuova stagione porta sempre tanto cambiamento. In casa Milan quest'estate ce ne sono state diverse di novità, a partire dall'arrivo di Paulo Fonseca e staff fino all'ultimo di Alvaro Morata, anche se ufficialmente vedremo per la prima volta lo spagnolo in rossonero solo dopo il 5 di agosto.

Insieme alla nuova stagione, ai rientri ed ai nuovi acquisti, cambiano di solito anche tanti numeri di maglia, come sta succedendo quest'estate proprio al Milan, in attesa di nuovi rinforzi nel calciomercato che potrebbero stravolgere nuovamente la tabella. Il primo esempio lampante vede proprio Alvaro Morata protagonista, in quanto lo spagnolo ha "ereditato" la maglia numero 7 da Yacine Adli, che con molta gentilezza e cortesia ha ceduto questo numero importante per la storia rossonera al nuovo compagno scegliendo di conseguenza il 94.

Anche Pierre Kalulu ha cambiato numero, scegliendo il 5 al posto del 20, che passerà invece sulle spalle del giovane e promettente terzino del Milan Futuro Alex Jimenez. Lasciato libera da Simon Kjaer dopo il suo addio, il numero 24 è stato assegnato ad Alessandro Florenzi, sempre molto legato a questa combinazione sin dall'inizio della sua carriera. Di conseguenza il 42 che era il suo numero nella scorsa stagione è passato a Filippo Terracciano, che ha lasciato incustodita ed ancora senza proprietario la maglia numero 38.