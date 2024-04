MN - Nuovo stadio a San Donato, stamattina partito l'Accordo di programma

Se in campo la situazione è un po' claudicante lo stesso, fortunatamente, non si può dire per una questione extra-campo che sta tenendo banco ormai da anni e anni. Nella giornata odierna, apprende MilanNews.it, c'è stato un step molto importante per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio a San Donato: il sindaco Squeri ha mandato la documentazione necessaria a Regione Lombardia per far sì che parta l'Accordo di programma, la cui durata dovrebbe assestarsi sui 18 mesi circa. La speranza delle parti in causa è che, ragionevolmente, possa volerci anche meno.

Ricordiamo come il progetto del Milan, con la richiesta di variante sui terreni acquistati nell'area San Francesco, preveda 235mila metri quadri di verde fruibile rispetto ai circa 80mila metri quadri della precedente proposta. L'obiettivo del club è importante ed ambizioso: il progetto intende posizionarsi come il più sostenibile d'Italia e tra i più sostenibili d'Europa, attraverso l'ottenimento della certificazione LEED Gold, l'utilizzo di soluzioni ad alto risparmio energetico e di generazione di energia rinnovabile, ma anche all'implementazione di sistemi per il recupero delle acque. Insieme allo stadio, l'ipotesi progettuale prevede di ospitare il Museo del Club, un Milan store, i nuovi headquarter rossoneri, un hotel e un distretto per l'intrattenimento, nonché un Energy Center per la produzione di energia sostenibile.

di Antonio Vitiello.