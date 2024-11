MN - Oddo: "Nella testa di Fonseca c'è stata un po' l'idea di lasciare libertà a Leao"

Il Milan ha espugnato il "Santiago Bernabeu", quindici anni dopo. Tre gol segnati come allora; una prova superlativa in un periodo non facilissimo, come allora. Un allenatore nuovo che cercava una quadra e che ha svoltato proprio a Madrid, come allora. Tra i protagonisti della serata del 2009 vi era Massimo Oddo, che ai microfoni di MilanNews.it racconta:

Massimo Oddo, 15 anni dopo il Milan ha ripetuto l'exploit al Bernabeu

"Per vincere al Bernabeu devi fare una grande partita, sotto il profilo difensivo e offensivo. Fonseca è stato bravo a virare su un 5-4-1, modulo più compatto difensivamente che permetteva di lasciare libertà a Leao. Un finto 5-3-2, diciamo, nel quale Rafa tornava molto meno ma quando si riconquistava palla poteva diventare micidiale. Nella testa del mister c'era un po' l'idea di lasciargli questa libertà in fase di non possesso e sfruttarlo nelle ripartenze e lo ha fatto alla grande. E bravissimo nel dare compattezza dietro, a coprire gli esterni viste le qualità proprio degli esterni del Real. Mosse tutte azzeccate".