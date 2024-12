MN - Oggi Fonseca ha incontrato qualche singolo: domani potrebbe parlare alla squadra

vedi letture

Dopo la reazione dura di Paulo Fonseca nel post gara di Milan-Stella Rossa, momento in cui il tecnico portoghese si è espresso con vivacità nei confronti della sua squadra e della prestazione, giudicata negativamente, oggi a Milanello il mister rossonero ha avuto modo di incontrarsi con qualche singolo calciatore per parlare della gara, mentre non ha incontrato la squadra. Un meeting a voce con tutta la rosa potrebbe avvenire nella giornata di domani: CLICCA QUI.

Intanto, a margine della festa di Natale del settore giovanile, Fonseca ha avuto un vertice con Zlatan Ibrahimovic e gli altri membri della dirigenza rossonera, chiarendo che il suo sfogo era per cercare di dare una scossa alla suaa squadra dopo una prestazione ritenuta non all'altezza della situazione. Per leggere la nostra notizia: CLICCA QUI.