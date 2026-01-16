MN - Oggi primo allenamento in gruppo per Pavlovic dopo l'infortunio

Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic è in ripresa. Oggi il serbo ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio sofferto contro la Fiorentina e che gli è costato nove punti di sutura sull'arcata sopracciliare.

Il difensore ha lavorato insieme ai calciatori che ieri non hanno preso parte al match contro il Como e chi ha giocato pochi minuti. Gli altri giocatori hanno svolto normale lavoro di scarico.

di Antonio Vitiello.