MN - Oggi primo allenamento in gruppo per Pavlovic dopo l'infortunio
MilanNews.it
Apprende la redazione di MilanNews.it che Strahinja Pavlovic è in ripresa. Oggi il serbo ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio sofferto contro la Fiorentina e che gli è costato nove punti di sutura sull'arcata sopracciliare.
Il difensore ha lavorato insieme ai calciatori che ieri non hanno preso parte al match contro il Como e chi ha giocato pochi minuti. Gli altri giocatori hanno svolto normale lavoro di scarico.
di Antonio Vitiello.
Pubblicità
News
L’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortunadi Luca Serafini
Le più lette
4 Fabrizio Romano: "Dall’agenzia che segue gli interessi di Maignan arrivano messaggi sempre più positivi e ottimisti a proposito di accordarsi sulle commissioni"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com