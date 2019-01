MN - Onofri su Donnarumma: "Ha avuto un calo di rendimento, ma una crescita lenta era pronosticabile. Stiamo parlando di un'eccellenza pura"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Claudio Onofri ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Questo è un ragazzo che ha 125 presenze in Serie A. Ha avuto un calo di rendimento, un assestamento, un adattamento alle proprie potenzialità ma è un ragazzo che si vedeva fin da subito che avesse grandi potenzialità. Era anche normale aspettarsi una crescita lenta e inframmezzata da errori e periodi non eccezionali. Non è cambiato, è il fatto che lui ora sta diventando uomo. Stiamo parlando di un’eccellenza pura. Era normale che potesse succedere qualcosa. Poi, tra Milan e Nazionale è sempre al centro delle chiacchiere, tra voci di mercato e il suo procuratore. È normale ci siano situazioni di questo tipo. Pur non conoscendo la persona, mi ha sempre dato l’impressione di essere una persona in continua crescita sotto l’aspetto caratteriale. Mi dava l’impressione di uno da maturare ma con delle buone basi”