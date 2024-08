MN - Ordine: "Mi immaginavo che, dopo gli errori clamorosi visti contro il Torino, in settimana si sarebbero riordinate le idee per mettere a posto le cose"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine commenta le prime uscite della squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è già sul banco degli imputati non solo per il punto conquistato in due partite, ma per due prestazioni fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Ti aspettavi questa prestazione a Parma?

"È evidente che non me l'aspettavo. Per due motivi: intanto per un pre-campionato molto incoraggiante. E poi perché mi immaginavo che, dopo gli errori clamorosi dal punto di vista dell'organizzazione difensiva visti contro il Torino, ci sarebbe stata l'occasione in settimana di riordinare le idee e mettere a posto le cose, soprattutto le intese".

Cosa che evidentemente non è avvenuta

"Anche il Napoli ha sbagliato all'esordio, prendendo tre pappine dal Verona ma la settimana dopo, alla seconda partita, non ha sbagliato. Questo vuol dire che Conte si è fatto sentire, capire e ha ottenuto il cambio di marcia".

E pensare che nel pre-campionato sono stati battuti Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Come è possibile cambiare così velocemente?

"Una sola spiegazione razionale: nel pre-campionato c'erano giocatori arrivati dal primo giorno, che non erano sicuri di giocare. Non c'erano i nazionali né i nuovi acquisti, chi era presenta aveva grandissima motivazione. Ne segnalo due: Saelemaekers e Chukwueze".