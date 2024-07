MN - Orlando: "Fofana per caratteristiche sarebbe ottimo. Non è facile arrivarci"

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Fofana sarebbe il nome giusto?

"Fofana piace a tanti ma credo non sia facile arrivarci per una questione economica. Ma per le caratteristiche che ha sarebbe ottimo perché oltre ad essere bravo con i piedi è importante in fase di non possesso e in interdizione. Perché i centrocampisti che hai, come Reijnders e Loftus-Cheek sono bravi a spingere ma meno nell'interdizione".