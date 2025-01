MN - Padovan: "Contro l'Inter c'era tutto Conceiçao nel coraggio, nell'atteggiamento e nella mentalità della squadra"

Il primo trofeo della stagione 2024/25 va al Milan, contro ogni pronostico a giudicare da come i rossoneri si presentavano al torneo, freschi di cambio di panchina ma con Conceiçao che di fatto non ha avuto il tempo materiale per plasmare la squadra. È riuscito però a entrare subito nella testa dei giocatori, compiendo una grande impresa. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Giancarlo Padovan, ecco le sue parole per MilanNews.it.

La squadra ha fatto già un deciso cambio mentale, è bastato il cambio di panchina

"La differenza la fa la vittoria. È bastata quella così così contro la Juventus, determinata da due episodi per dar fiducia, compattezza e mentalità a una squadra che non ce l'aveva o ce l'aveva a metà. Chiaro che contro la Juventus non poteva esercitare tutto ciò dato che il Milan si è allenato in aereo ed era impensabile che potesse incidere. Ma contro l'Inter c'era tutto Conceiçao nel coraggio, nell'atteggiamento, nella mentalità".