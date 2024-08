MN - Padovan: "Mercato? Si poteva fare prima e meglio. Ma solo chi è dentro sa quanto è necessario essere virtuosi"

Prima giornata di Serie A che ha visto molte big soffrire: Inter e Roma fermate da Genoa e Cagliari, Napoli travolto a Verona. E il Milan che fino all'89' era sotto di due gol contro il Torino, acciuffando un insperato pareggio per il rotto della cuffia. A commentare l'esordio dei rossoneri la nota firma Giancarlo Padovan. In esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni:

Il 2-2 col Torino ha evidenziato quanto sia importante avere subito a disposizione i nuovi acquisti. Morata nel poco tempo a disposizione è stato subito decisivo

"Le forze nuove, meno che non siano delle amebe prese a fine carriera, portano sempre benefici. Il nuovo acquisto ha voglia di conquistare l'occhio dell'allenatore, l'attenzione dei tifosi, di porsi come riferimento come aiuto ai compagni. Il nuovo vede e fa vedere altre cose".

La dirigenza avrebbe dovuto essere più celere negli acquisti?

"La società poteva fare prima e poteva fare meglio. Mi riferisco a Samardzic, se davvero lo voleva. Mi riferisco a Chiesa. Poteva spendere qualche soldino in più per Zirkzee che è già stato decisivo all'esordio in Premier League. Ma non me la sento di condannare la proprietà che solo chi è dentro sa quanti soldi ci sono e quanto è necessario essere virtuosi".