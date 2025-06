MN - Paganini: "Avere nello spogliatoio uno come Modric ti aiuta sicuramente a cementare il gruppo e alzare il livello"

Mercato subito scoppiettante in casa Milan, che in poche settimane ha annunciato l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore. Il che porta ora a una vera e propria rivoluzione della rosa. Ne abbiamo parlato col collega della Rai nonché esperto di calciomercato, Paolo Paganini.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Intanto è in dirittura d'arrivo Luka Modric, che il 9 settembre compirà 40 anni

"Una leggenda del calcio e un grande professionista, per lui sarebbe il coronamento di un sogno. Vero, l'età è quella che è e non puoi pensare che faccia 30 partite da 90 minuti, ma il Milan non farà le coppe europee. E avere nello spogliatoio uno così ti aiuta sicuramente a cementare il gruppo e alzare il livello".

LE ULTIME SULLA CESSIONE DI MUSAH AL NAPOLI

Dopo l'anticipazione del primo pomeriggio di Fabrizio Romano arriva anche una forte conferma de La Gazzetta dello Sport: Luca Bianchin racconta che la trattativa tra Milan e Napoli per Musah, avanzata nei giorni scorsi a fari spenti, si può chiudere a breve.

Il centrocampista piace molto ad Antonio Conte ed il Napoli ha fatto una proposta molto importante ai rossoneri: si può chiudere per una cifra di almeno 25 milioni di euro.