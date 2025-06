MN - Paganini: "Se pensiamo che Koopmeiners è stato ceduto alla Juve solo un anno fa per 60 milioni, da Reijnders, che è superiore, si poteva fare di più"

Mercato subito scoppiettante in casa Milan, che in poche settimane ha annunciato l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore. Il che porta ora a una vera e propria rivoluzione della rosa. Ne abbiamo parlato col collega della Rai nonché esperto di calciomercato, Paolo Paganini.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

55 milioni più 15 di bonus. Considerando il potere di spesa e il valore dell'olandese non si poteva chiedere di più?

"Forse si poteva ricavare qualche soldo in più, se pensiamo che Koopmeiners è stato ceduto alla Juve solo un anno fa per 60 milioni. A mio avviso il valore di Reijnders è superiore, però è anche vero che se il Milan ha deciso di venderlo a quelle cifre evidentemente oltre non poteva andare. Ma certamente è un giocatore da oltre 60 milioni".

LE ULTIME SULLA CESSIONE DI MUSAH AL NAPOLI

Dopo l'anticipazione del primo pomeriggio di Fabrizio Romano arriva anche una forte conferma de La Gazzetta dello Sport: Luca Bianchin racconta che la trattativa tra Milan e Napoli per Musah, avanzata nei giorni scorsi a fari spenti, si può chiudere a breve.

Il centrocampista piace molto ad Antonio Conte ed il Napoli ha fatto una proposta molto importante ai rossoneri: si può chiudere per una cifra di almeno 25 milioni di euro.