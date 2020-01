MN - Paquetà, leggera tachicardia dopo l'Udinese: niente di grave, è disponibile

Nella mattina odierna sono emerse diverse notizie in merito allo stato di salute di Lucas Paquetà, che dopo Milan-Udinese avrebbe sofferto di un attacco d’ansia riconducibile al fatto di non giocare con continuità e che lo ha portato a dei controlli specifici presso la clinica "La Madonnina". Stando a quanto appreso, dopo il match il brasiliano si è recato in ospedale, ma solo per una leggera tachicardia per la quale è stato deciso di fare subito un piccolo controllo, che non ha riscontrato nulla di anomalo. Paqueta è a disposizione e idoneo/pronto a giocare, si è regolarmente allenato.