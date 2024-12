MN - Parolo su Milan-Genoa: "Mi aspetto gara sulla falsa riga di quella con l'Empoli"

Marco Parolo, ex calciatore di Lazio e Parma, fra le altre, oggi opinionista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento che sta attraversando il Milan di Paulo Fonseca, che domenica festerggerà i 125 anni di storia davanti al suo pubblico in occasione della sfida contro il Genoa.

Il Milan affronterà il Genoa dopo la battura d'arresto di Genoa: come ti aspetti la squadra possa affrontare la partita?

"Innanzitutto ci sarà anche la festa dei 125 anni, quindi penso che l'atmosfera chiederà una vittoria al Milan. La partita è importante e penso che il Milan abbia la forza e la qualità per fare una partita aggressiva e far sua la gara. Mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella con l'Empoli dove la qualità del Milan dovrebbe avere la meglio".