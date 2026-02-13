MN - Passerini: "Anche a me piacerebbe vedere Fullkrug titolare, ma non credo che lo vedremo contro il Pisa"

Alla vigilia di Pisa-Milan, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it e ha dichiarato:

Con quale coppia d'attacco giocheresti contro il Pisa?

"In una stagione dove hai continuato a rielaborare l'attacco perché non ha mai avuto insieme Leao e Pulisic al 100%, Nkunku si è svegliato a gennaio, Fullkrug è arrivato a gennaio, Gimenez non è mai arrivato. Nel momento in cui sul breve periodo, sapendo che in 10 giorni hai 3 partite importanti, secondo me è una buona idea ripartire dall'ottima prestazione di Bologna, dove giocano Loftus-Cheek e Nkunku. Hanno fatto bene, ero scettico, ma invece hanno fatto molto bene. Secondo me la combinazione partita in trasferta, dove il Milan gioca in modo diverso rispetto a quando gioca a San Siro, e in trasferta infatti non sbaglia perché è la quinta essenza dell'allegrismo. Secondo me sulla scia di Bologna ci sta ripartire da lì, sapendo che hai 20 minuti di Pulisic, Leao che ha un tempo pieno e Fullkrug che per questa partita qui è perfetto".

Ti piacerebbe vedere Fullkrug titolare prima o poi?

"Io ricordo sempre quando Fullkrug parte titolare a Firenze, fa bene con Pulisic. Fa l'interpretazione più classica della coppia d'attacco dove c'è quello grosso che fa la sponda, che prende gli spazi, che prende il pallona e smista gli spazi per la seconda punta classica che invece va in porta. Pulisic quel giorno non era in giornata, ma va tre volte in porta su una sponda strepitosa di Fullkrug che solo uno come lui può fare in questo Milan, perché solo lui ha quelle caratteristiche tecniche e fisiche. Quindi, anche a me piacerebbe vederlo titolare, ma non credo che lo vedremo contro il Pisa".