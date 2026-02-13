Athekame, Fofana e Rabiot: occhio al giallo! Sono i tre diffidati del Milan

vedi letture

Il Milan si presenta questa sera sul campo del Pisa con tre giocatori diffidati: si tratta di Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Tutti e tre dovrebbero partire titolari e dovranno stare attenti a non prendere un cartellino giallo, altrimenti saranno poi fermati per un turno dal Giudice Sportivo e saranno costretti a saltare il recupero di mercoledì a San Siro contro il Como. Lo riferisce Tuttosport questa mattina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 10 Rafa Leao, 11 Pulisic, 9 Fullkrug

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Gimenez, Saelemaekers

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: nessuno