Repubblica: "Allegri, amarcord a Pisa. Pulisic torna in panchina"
Repubblica in edicola stamattina titola così sul Milan che tornerà in campo questa sera: "Allegri, amarcord a Pisa. Pulisic torna in panchina". I rossoneri saranno di scena a Pisa, campo in cui Max Allegri ha debuttato da calciatore in Serie A l'11 giugno 1989. L'avversario dei nerazzurri di quel giorno? Proprio il Milan allenato ora dal livornese (0-2 il risultato finale d quella partita con doppietta di Marco van Basten).
Per questa gara, il Diavolo recupera Christian Pulisic che ha smaltito la borsite che lo aveva tenuto fuori dieci giorni fa a Bologna e ieri è partito regolarmente con il gruppo rossonero per la Toscana. L'attaccante americano, ancora a secco nel 2026, ha solo 15-20 minuti nelle gambe (lo ha dichiarato ieri Allegri in conferenza stampa) e quindi si accomoderà inizialmente in panchina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan