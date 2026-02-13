Repubblica: "Allegri, amarcord a Pisa. Pulisic torna in panchina"

Repubblica in edicola stamattina titola così sul Milan che tornerà in campo questa sera: "Allegri, amarcord a Pisa. Pulisic torna in panchina". I rossoneri saranno di scena a Pisa, campo in cui Max Allegri ha debuttato da calciatore in Serie A l'11 giugno 1989. L'avversario dei nerazzurri di quel giorno? Proprio il Milan allenato ora dal livornese (0-2 il risultato finale d quella partita con doppietta di Marco van Basten).

Per questa gara, il Diavolo recupera Christian Pulisic che ha smaltito la borsite che lo aveva tenuto fuori dieci giorni fa a Bologna e ieri è partito regolarmente con il gruppo rossonero per la Toscana. L'attaccante americano, ancora a secco nel 2026, ha solo 15-20 minuti nelle gambe (lo ha dichiarato ieri Allegri in conferenza stampa) e quindi si accomoderà inizialmente in panchina.