MN - Passerini: "Cessione di Piatek buona soluzione per Milan e giocatore"

Carlos Passerini, intervistato da MilanNews.it, ha dato la sua opinione sulla possibile partenza di Piatek: "Credo che andrà via da gennaio e penso che sia una buona soluzione per entrambi. Gli attaccanti vivono di momenti, di onda: l'onda di Piatek lo ha travolto. Un anno fa lo ha fatto decollare, mentre quest'anno la stagione è iniziata malissimo e un'annata cominciata così negativamente, può difficilmente svoltare a campionato in corso. Lo stesso Piatek stia cambiando un po' idea: inizialmente voleva giocarsi le proprie chance, ma negli ultimi giorni sta iniziando ad aprire all'idea di andare a giocare da un'altra parte".