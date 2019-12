MN - Pellegatti: "A parte Donnarumma, contro l'Atalanta tutti dal 4 al 5 in pagella"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha commentato le dichiarazioni di Pioli in merito alla "cattiva settimana" antecedente ad Atalanta-Milan:"Mi ha sorpreso molto questa dichiarazione, perché aveva sempre detto che avrebbe lasciato i giocatori poco concentrati in panchina. Questa partita, per me, rimane un mistero insondabile: ad eccezione di Donnarumma, tutti i 13 giocatori di movimento hanno offerto un rendimento dal 4 al 5 in pagella. Mi piacerebbe chiedere a Pioli se magari è stata impostata male a livello di preparazione fisica o c'è dell'altro. Il Milan ha subito per tutta la partita e quando non ha subito è perché si fermava l'Atalanta: passaggi sbagliati, poca lucidità, gambe e testa che non funzionavano".