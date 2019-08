MN - Pellegatti: "Bennacer da capire dove giocherà, Giampaolo non è nuovo a sorprese"

Carlo Pellegatti, in esclusiva a Milan News, ha parlato del centrocampo rossonero, in particolare sul fresco campione d'Africa Ismael Bennacer: "Per Bennacer è difficile pensare ad un periodo di integrazione, lui che ha vinto il trofeo di miglior giocatore della Coppa d'Africa: in Africa giocano fior di campioni, per cui penso che verrà impiegato spesso. C'è da capire dove, perché Giampaolo non è nuovo a sorprendere tutti sull'impiego di alcuni giocatori: non ultimo Paquetà, che tutti si aspettavano di vedere trequartista ma che lui vede mezzala. Sarà da capire se giocherà davanti alla difesa, alternandosi a Biglia, come all'Empoli, o se farà la mezzala, come con la nazionale algerina."