MN - Pellegatti: "Con la Juve serve l'impresa. Rimpianto non aver avuto Ibra in 2-3 gare casalinghe"

MilanNews.it ha intervistato Carlo Pellegatti dopo la partita con il Benevento. A questo punto la sfida con la Juventus vale un’intera stagione?

"Eh sì, perché il Milan ha buttato via punti importanti con squadre accessibili. Deve compiere, non dico il miracolo, ma la grande impresa. Intanto il Milan a 69 punti è arrivato, ma vado a casa con tanti rimpianti per non avere avuto Ibrahimovic almeno due o tre partite in più, quelle casalinghe: è tornato e la manovra è diventata a un tocco, tutta un’altra cosa".