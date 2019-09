MN - Pellegatti: "Giampaolo deve lavorare sulla fase d'attacco. Non mi sono dispiaciuti Musacchio e Romagnoli"

Carlo Pellegatti, celebre giornalista di fede rossonera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, commentando la sterlità offensiva del Milan: "Purtroppo ce le ricordiamo bene le partite: neanche un tiro contro l'Udinese, i due tiri di Piatek contro il Brescia, contro il Verona in dieci il palo di Calabria e il gol di Piatek. Silvestri non ha dovuto effettuare altre parate, così come ieri Handanovic. Se guardiamo solo ai dati, Giampaolo deve lavorare sulla fase d'attacco. Tutto sommato a me non sono dispiaciuti affatto Musacchio e Romagnoli, soprattutto nel momento più difficile del primo tempo, però lì davanti continua il momento difficile di Piatek. Non so se per incomprensioni con quello che vuole l'allenatore, non so il motivo, però rimane che Piatek da diverse settimane fa fatica."