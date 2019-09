MN - Pellegatti: "Se il Milan ha cercato di creare, comunque anche il primo tempo è stato dell'Inter"

Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it del derby: "Io ho sentito parlare di primo tempo equilibrato, e in effetti c'è stata qualche ripartenza del Milan. Però mi risulta difficile pensare a un primo tempo equilibrato quando ripenso al palo clamoroso di D'ambrosio dopo un miracolo di Donnarumma, che veniva dopo un'altra grande parata di Gigio, migliore in campo per il Milan, e dopo un'altra grande parata di Donnarumma. Quindi, se sul piano del gioco il Milan ha cercato di creare qualcosa, sul piano delle occasioni anche il primo tempo mi è sembrato totalmente a favore dell'Inter".