© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulle trattative del Milan con il Club Bruges: "Tifo per De Ketelaere più che per Lang e il belga si potrebbe alternare con Sanches".