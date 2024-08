MN - Perché l'Ajax vende Vos? L'osservatore Palma spiega le manovre dei lancieri

Il Milan si avvicina all'olandese Silvano Vos. Conosciamolo meglio attraverso il giudizio dell'osservatore Marco Palma, esperto di calcio olandese. In esclusiva per MilanNews.it

L'Ajax da sempre valorizza i giovani. Eppure è già disposto a privarsi di Vos dopo pochissime presenze in prima squadra. Come si spiega?

"Ha fatto qualche partita con la prima squadra dell'Ajax. Forse per la troppa voglia di mettersi in mostra l'irruenza alla fine ha vinto e col Marsiglia, alla prima gara di Europa League, si è fatto espellere. A mio avviso anche in questo Ajax potrebbe trovare spazio, ma evidentemente non convince del tutto. E qualche soldo in entrata per l'Ajax male non fa. Gli olandesi sono di natura affaristi, inoltre la mancanza di introiti per non partecipare alla Champions League ha portato a determinate riflessioni".