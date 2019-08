MN - Perfetti: "Ingresso di Duarte sarà tattico, dovrà capire Giampaolo"

Fabio Perfetti, proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ed opinionista su Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Milan News di Leo Duarte: "Penso che a livello fisico possa essere già un passo avanti rispetto a tutti i suoi compagni, più che altro perché in Brasile già si sta giocando. Quindi fisicamente non dico che non abbia bisogno della preparazione, però è più pronto. Il suo ingresso dovrà essere principalmente tattico, quindi deve capire cosa vuole Giampaolo, che è molto minuzioso nella preparazione della linea difensiva."