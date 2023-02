MN - Pioli a rischio? Baiocchini: "Ha fatto un lavoro straordinario, ora il periodo è disastroso ma recuperabile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli a rischio: "Se dovesse andar male contro il Torino e contro il Tottenham il Milan avrebbe una striscia di partite negative troppo lunga per non pensare che saranno fatte delle valutazioni per il futuro. Pioli ha fatto un lavoro straordinario, ma poi non si potrebbe non voltare pagina avendo un Milan disastroso l'anno seguente. C'è da dire che, nonostante il periodo disastroso, il Milan è solo un punto sotto la zona Champions e la stagione è recuperabile, provando magari anche a sorprendere in Champions League. Il Milan non la gioca per fare la comparsa, ma per andare il più avanti possibile".