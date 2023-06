MN - Piotti su Ibrahimovic dirigente: "Può fare qualsiasi cosa"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Riguardo alle ultime vicissitudini in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ottorino Piotti, portiere rossonero tra il 1980 e il 1984.

Nel futuro del Milan auspichi la presenza di Ibra nelle vesti di dirigente?

“Non lo so, ha un’immagine talmente forte che può fare qualsiasi cosa in tutti i club in cui ha giocato o con la nazionale svedese. Per cui la risposta è: può darsi, ma non saprei”.