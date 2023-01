MN - Plastino chiaro: "Pioli deve lavorare su quello che è il suo forte: la coesione di gruppo"

MilanNews.it

Michele Plastino, giornalista e direttore di Radio Sportiva, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul ko contro la Lazio: "Non me l'aspettavo, sinceramente. Però quando inizia la partita mi rendo conto perché credo che Pioli debba lavorare su quello che è il suo forte e che è stato il suo forte: una coesione di gruppo. Gli approcci così alla gara sono terribili. Sembrava come se la squadra fosse rimasta negli spogliatoi. Il problema è psicologico ed è per questo che malgrado le tante critiche sono sorpreso ma allo stesso tempo fiducioso perché Pioli è quello che sa fare meglio, lavorare sulla testa. Adesso si scopre se Pioli ha ancora in pugno la squadra non tanto con un risultato ma per quello che vedremo: c'è bisogno ancora di quella coesione di squadra".