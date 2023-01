MN - Plastino su Zaniolo-Milan: "Rischio dicendo che per me la vicenda non è ancora definitivamente conclusa"

MilanNews.it

Michele Plastino, giornalista e direttore di Radio Sportiva, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Zaniolo: "Rischio dicendo che per me la vicenda non è ancora definitivamente conclusa. Zaniolo è un giocatore molto forte tecnicamente ma manca di continuità, equilibrio, al di là degli infortuni. La mia preoccupazione è che nonostante la sua esplosione iniziale con Mancini non sia riuscito ad affermarsi neanche con Mourinho. Poi non è stato molto bravo a livello comunicativo: far capire che vuoi andare via vuol dire per prima cosa deprezzarti, perché anche il Milan sapeva che voleva andare e dunque offre qualcosa in meno. La società chiaramente si avvelena e se poi il giocatore rimane immaginiamoci quale può essere la reazione dei tifosi".