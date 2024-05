MN - Prosegue il lavoro per l'U23 del Milan. L'allenatore sarà Bonera, molti Primavera potrebbero restare

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è tutto pronto per l'organizzazione della squadra under 23 del Milan.

Il Milan sta già girando per individuare possibili profili; molti ragazzi della Primavera potrebbero proseguire il percorso in Under 23, altri verranno acquistati. L'allenatore sarà Daniele Bonera. Si attendono solo cenni per l'iscrizione della squadra in serie C. Prossimi giorni decisivi.

BONERA ORA MISTER DELLA PRIMA SQUADRA

Prima di prender parte all'U23, Daniele Bonera guiderà la Prima Squadra del Milan in Australia:

Questo l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera