MN - Quale aggettivo per definire Paulo Fonseca? Il suo ex vice non ha dubbi

vedi letture

Il "trofeo Berlusconi" è stato l'occasione per i tifosi del Milan di salutare per la prima volta a San Siro la nuova squadra. E il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Accolto tra lo scetticismo generale, il tecnico portoghese fin qui è stato protagonista di uno dei migliori pre-season di sempre dei rossoneri. È pur sempre calcio d'agosto e va pesato come tale, ma le prime indicazioni sono sicuramente positive. In esclusiva per MilanNews.it è intervenuto un suo storico collaboratore, Pedro Moreira.

Pedro Moreira, Lei è stato per anni collaboratore di Fonseca

"Ho lavorato con Paulo Fonseca per nove meravigliosi anni. Con lui è iniziata la mia carriera da professionista. Agli inizi eravamo in tre, poi il nostro staff con gli anni si è sempre più strutturato".

Che allenatore è Fonseca?

"È un allenatore che crea un ambiente fantastico, non solo con gli altri membri dello staff ma anche con i calciatori. Un ambiente sano e un legame forte è quello che nasce".

Nove titoli vinti: qual è il ricordo più bello?

"Difficile scegliere il più bello, anche perché poi c'è da ricordare il terzo posto col Paços de Ferreira che è valso il passaggio ai turni preliminari di Champions League. Ma non dimentico la Coppa di Portogallo col Braga o il modo in cui abbiamo cambiato lo Shakhtar".

Com'è Fonseca in allenamento?

"Professionista fantastico, come legge la partita e come la cambia. L'esperienza italiana poi è stata fondamentale. Con lui il calciatore sa esattamente cosa fare in campo. Devo dire che Paulo ha una preparazione incredibile".

Quale giocatore di questo Milan è "da Fonseca"?

"Il giocatore da Fonseca è il collettivo, il pensare da squadra"

Un aggettivo per definire Fonseca?

"Vincente".

Un difetto?

"A volte è un po' fermo nelle sue convinzioni".