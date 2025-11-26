MN - Qui Milanello, il programma di domani: allenamento al mattino e conferenza di Allegri alle 15
Il Milan continua la preparazione verso la sfida in programma sabato sera a San Siro contro la Lazio. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani è previsto un allenamento al mattino prima della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che presenterà la sfida contro i biancocelesti a partire dalle ore 15 dalla sala stampa del centro sportivo rossonero.
VERSO MILAN-LAZIO: PROBLEMI PER PULISIC E SAELEMAEKERS
Apprende la redazione di MilanNews che Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic durante la seduta di oggi hanno riportato dei lievi problemi fisici, lavorando comunque per gran parte dell'allenamento odierno in gruppo.
Il belga ha riportato un fastidio alla schiena, mentre per l'americano si tratta di un lieve affaticamento. Si sono fermati durante l'allenamento con la squadra per completare la sessione in modo personalizzato.
Le loro condizioni non sembrerebbero comunque allarmare più di tanto dalle parti di Milanello, ma saranno monitorate giorno dopo giorno in vista della partita di sabato sera contro gli uomini di Sarri.
Da ricordare che mancheranno anche Gimenez e Athekame per infortunio. Domani allenamento al mattino e conferenza stampa di Allegri programmata per le ore 15.00 a Milanello
di Antonio Vitiello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan